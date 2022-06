Les rillettes sont à la fois une source de conflit et une source de plaisir. Source de conflit, car les ignobles Manceaux, plutôt que de se consacrer à leurs 24h éponymes, prétendent avoir inventé les rillettes, mais quand on voit la masse blanche et grasse qu’ils produisent, on imagine sans peine qu’ils n’ont pas non plus inventé le fil à couper les rillettes.

Un article indispensable en cette période covidienne

